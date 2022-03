Gianni Morandi duetta con Jovanotti al Teatro Duse di Bologna

Lorenzo ha fatto, invece, una sorta di resoconto (e di promozione) al live del collega e amico, che ha visto insieme alla moglie Francesca Valiani. “Sono 3 ore di immersione in una dimensione popolare nel senso più bello e autentico, attraverso un repertorio di canzoni che seguono la storia di un uomo, di un artista, di un paese e di una lingua come quello di nessun altro cantante italiano”, ha raccontato. “La cosa bella di Morandi è la sua attualità costante che dura ancora oggi. In giorni come questi la sua voce e la sua presenza in scena sono una luce, senza nessuna ridondanza, una luce amichevole e intelligente. E poi, cazzo, quest’uomo sul palco è una bestia!”, ha aggiunto per poi scherzare sul suo look, forse un po’ troppo casual.