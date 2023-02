Gianni Morandi balla con Sangiovanni un suo grande successo: il video

La musica di Gianni Morandi, quindi, continua a risuonare anche nei giorni dopo la 73esima edizione del Festival di Sanremo, che lo ha visto in qualità di co-conduttore di Amadeus e di super-ospite (insieme ad Al Bano e a Massimo Ranieri). Le sue canzoni, però, si preparano a conquistare anche i palazzetti italiani: l’Eterno Ragazzo è atteso dal “Go Gianni Go! Morandi nei Palasport”, un tour in partenza a marzo con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale.