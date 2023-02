Sanremo, Sangiovanni pettinato alla Morandi: “Il video? C’è, ballo con lui”

Come sarà il 2023 musicale di Sangiovanni? “Sarà un anno di scoperta più che altro, perché ho in programma molti viaggi, per cercare di crescere, acculturarmi e scrivere musica nuova, che possa essere più matura e adulta. Quindi non so che cosa vedrà il pubblico di questo, perché non so se effettivamente uscirà qualcosa a breve, però per me sarà un anno importantissimo e delicatissimo, in cui io veramente andrò alla ricerca di più cose possibili per la mia prossima musica”.