Gianni Morandi ancora fra i candidati agli Oscar e con nuove date in teatro

In attesa di sapere se anche quest'anno Morandi si aggiudicherà (indirettamente) un Oscar, sono stati annunciati nuovi concerti al Teatro Duse di Bologna. L'Eterno Ragazzo si esibirà anche il 10, 12 e 13 marzo per Stasera gioco in casa, la residency partita a novembre 2019. In scaletta, non mancherà Apri tutte le porte, il brano scritto da Lorenzo Jovanotti, che gli è valso il terzo posto e il premio della Sala Stampa Lucio Dalla al Festival di Sanremo 2022.