Gianni Morandi ha diffuso la copertina del suo nuovo singolo “Apri tutte le porte”, con cui sarà in gara al Festival di Sanremo, in programma dall1 al 5 febbraio: l'artista è protagonista di una foto segnaletica, di quelle che si scattano dopo un arresto. Come ha spiegato Morandi, la foto è stata scattata durante le riprese del video ufficiale, che sarà disponibile dopo Sanremo.