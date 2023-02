Gianluca Grignani in difesa di Blanco: "Se non si perdona a un ragazzo..."

Gianluca Grignani “difende” Blanco dopo il caos e le scuse successive al caos nella prima serata del Festival di Sanremo. “Non ha fatto niente, se non si perdona a un ragazzo una reazione del genere…”. Ecco le sue risposte nell’intervista #atupertu con la nostra Redazione, a cui ha ovviamente raccontato di “Quando ti manca il fiato”, del tifo per l’Inter un po’ sfumato col tempo e della prima volta in cui si è ascoltato alla radio.