Dopo il caos che ha portato nella prima serata di Sanremo 2023, Blanco ha proseguito la sua lettera di scuse in questo modo: “Mi sono rotto la faccia e piango Ariston, ma poi rido, rido, rido, rido, rido, rido e rido perché non sono perfetto come mi volevi ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston con tutta la mia follia”.