Ghali ha annunciato tre nuove date per il suo 2024. Oltre ai due appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago (Milano), l'artista di “Casa mia” si esibirà anche al Mandela Forum di Firenze (4 novembre), al Palazzo dello Sport di Roma (6 novembre) e all'Unipol Arena di Bologna (10 novembre), in quello che sarà un grande tour nei palasport italiani.