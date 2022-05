Ghali: la Sensazione Ultra del nuovo album, la Fortuna e la canzone più fortunata

Il nuovo progetto di Ghali esce venerdì 20 maggio, proprio 24 ore prima della sua esibizione al nostro super-concerto. “La sensazione ultra legata al disco che spicca fra tutte… sono molto emozionato, agitato, non vedo l’ora di incontrare i fan. Per me questo è un ritorno all’energia e ai live, non vedo l’ora di dare ai fan quello che aspettano da 2 anni”, ha esordito il rapper.