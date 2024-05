Ghali, il minuto di silenzio in Piazza Duomo per le vittime della guerra in Palestina

L’esibizione di Ghali sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO è stata speciale. Dopo aver cantato il suo nuovo singolo “Paprika” e prima del brano sanremese “Casa mia”, l’artista ha invitato tutto il pubblico a fare un minuto di raccoglimento per le vittime della guerra in Palestina. Per 60 secondi, è calato il silenzio su tutta Piazza Duomo.