Ghali, il battesimo del nuovo album a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO

Ghali ha appena lanciato “Walo”, un inedito uscito solo in digitale in cui torna a lavorare con il produttore Fawzi. “Me derna walo” è la frase che, come un mantra, si ripete nel ritornello e significa “Non abbiamo fatto niente”. Il brano è ispirato ai suoni nord-africani utilizzati soprattutto nelle cerimonie berbere. “Da questo momento siete ufficialmente nel buco”, ha commentato l’artista sui social riprendendo il concetto del misterioso cerchio che aveva usato come imagine profilo nelle ultime settimane.