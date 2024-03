Ghali, i live del 2024: "Stiamo preparando uno spettacolo incredibile!"

Tu sui social hai scritto: “Non abbiate paura della verità e non preoccupatevi del giudizio degli altri”. È semplice, immediata e fa capire quanto è difficile oggi essere se stessi, quanto costa

È difficile perché quelli super nuovi nascono in un mondo di schermi, di algoritmi, di competizione e con poco tempo per pensare a noi stessi, a chi siamo e cosa vogliamo essere. Ci sentiamo obbligati a far parte di gruppo che in realtà non c’è… È veramente un “Black Mirror” quello che stiamo vivendo oggi. Sarebbe bello se le persone si fermassero a pensare a cosa vorrebbero essere. Vorrei che anche gli insegnanti guardassero gli alunni come individui singoli; sono una classe, bisogna fare le cose insieme, ma bisogna anche affilare le capacità di ognuno. E poi non bisogna avere paura di esprimere le proprie opinioni. Vedo anche che tanti giovani non hanno opinioni personali, ma seguono la massa. Sarebbe bello se ognuno seguisse la propria testa, perché mancano le opinioni.