Ghali e la coppia Geolier-Ultimo: ecco i re delle classifiche della settimana

Ghali da una parte, l’accoppiata vincente Geolier-Ultimo dall’altra: sono loro i singoli in vetta alle nuove classifiche. Il primo, infatti, può gioire scoprendo che, dopo il successo a Sanremo 2024, il brano più trasmesso della settimana è proprio “Casa mia”. È “L’ultima poesia”, frutto proprio dell’inedita collaborazione tra Geolier e Ultimo, il singolo più venduto invece negli ultimi 7 giorni. I re delle classifiche settimanali saranno anche in Piazza Duomo a Milano, il prossimo 15 maggio, per RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO.