Ghali è in America per chiudere “il miglior album che abbia mai fatto”

Sono due settimane che Ghali è a New York per chiudere il suo prossimo progetto discografico. “Dormo e mi sveglio ragionando sui brani. Sogno i concerti che faremo quando uscirà il disco e quando mi sveglio mi segno appunti e modifico la scaletta. Bevo un caffè, chiamo mia madre per sapere come sta e ogni volta realizzo che mi state facendo vivere tutto ciò che ho sempre sognato da bambino”: è questo il messaggio del rapper per i fan.