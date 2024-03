Da New York, dove continua a lavorare al suo nuovo disco, il cantante ha aggiornato l’elenco dei sold out della prossima estate, aggiungendo la tappa del 6 luglio all’Euganeo di Padova. “Sarà una festa bellissima dove frignerò come un bambino, essendo l’ultima del tour”, ha detto in un video. La disponibilità è molto ridotta anche per la data di Messina mentre, per usare le parole di Niccolò, il terzo concerto a Roma “vola”: i primi 2 appuntamenti all’Olimpico sono già andati esauriti da tempo.