Geolier: "Senza il napoletano di 'I p' me, tu p' te' non sarei venuto"

C’è stata anche una polemica riguardo alla lingua della tua canzone, per come è stata riportata. Il napoletano, comunque, può arricchire, dare la possibilità a nuove linee melodiche: ne sono esempi i brani di Pino Daniele. Anche tu non saresti tu senza il napoletano

Sì, senza il napoletano non sarei venuto. Poi non mi paragonerei mai a Pino, però io sono questo: parlo in napoletano, respiro in napoletano. In italiano non sarei stato adatto.