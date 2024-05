Geolier a #RILIVE: il nuovo album "Dio lo sa" e il rapporto speciale con Milano

Geolier non vede l'ora di salire sul palco di Piazza Duomo per il suo primo RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO della carriera. Così ha raccontato nell'intervista a Daniela Capelletti ed Emiliano Picardi, prima di fare le prove in vista del grande appuntamento di domani. Poche ore prima di venirci a trovare, Geolier ha annunciato l'uscita del nuovo album "Dio lo sa", che verrà pubblicato il 7 giugno.