Gabbani, compleanno e video: “Una caduta? La scimmia. La rete? La sincerità”

Il brano “La rete”, presentato ieri in diretta a Radio Italia , parla anche di trappole e cadute:“Può capitare nella vita di trovarsi all'interno di una rete o di cadere magari e fare un passo falso. E non sempre è chiaro subito che siamo caduti appunto in una rete. Se devo esser sincero, nel mio percorso artistico degli ultimi anni - è paradossale che io lo dica - però, per me, una piccola trappola è stato il fatto di aver usato come spiegazione della canzone 'Occidentali's Karma' dal punto di vista visivo la scimmia, che da una parte mi ha portato ovviamente una grande fortuna e un grande successo, dall'altra è stato un elemento di fraintendimento del significato della canzone.. Però devo essere sincero: sono riuscito a uscire da questa presunta trappola semplicemente facendomi una grande analisi di coscienza, cioè dicendo: 'Ma io nel momento in cui ho espresso quella canzone in quel modo l'ho fatto con tutta la sincerità e spontaneità che potevo avere', quindi mi sono ripromesso di continuare a fare musica in questo modo e questa convinzione sicuramente mi ha fatto uscire da quella sorta di trappola mentale”.