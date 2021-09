Francesco Gabbani, La Rete: “Nel video mi sono scoperto un po' stuntman”

E poi nel video ti sei sbizzarrito...

“Mi sono divertito soprattutto nella prima parte: parto da un pizzo sulle Dolomiti, in Alta Badia. Amo quei luoghi. È stato anche adrenalinico perché mi hanno portato con un elicottero e una guida alpina. Però è stato pure faticoso perché nella clip corro continuamente: al secondo giorno con l'acido lattico nelle gambe non è stato facile andare avanti. Sono completamente soddisfatto, è una cosa abbastanza rara: vedere il risultato finito è sempre strano ma mi emoziona. Ho realizzato la clip con il mio amico Daniele Barraco, fotografo e regista. Infatti le immagini sono bellissime. Rappresentano la fatica necessaria per attraversare la vita e arrivare al mare, dopo il cammino impervio e le cadute. La caduta che vedete nel video l'ho dovuta fare 4-5 volte: qualche livido è rimasto... mi sono scoperto stuntman di me stesso!”