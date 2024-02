Fred De Palma, quando è meglio ascoltare “Il cielo non ci vuole”? Ce lo dice lui!

Fred De Palma canterà per la prima volta “Il cielo non ci vuole” questa sera, martedì 6 febbraio: per godersela appieno, però, servirà aspettare ancora qualche mese, perlomeno nelle intenzioni dello stesso artista: “Il mio brano me lo immagino per accompagnare un aperitivo in spiaggia”, dice ai nostri microfoni, a pochissime ore dal via della prima serata di Sanremo 2024.