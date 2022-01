Franco Battiato: il 4 febbraio esce la raccolta “Correnti gravitazionali”

Il 4 febbraio uscirà “Correnti gravitazionali – The greatest hits”, una raccolta di 30 canzoni di Franco Battiato: i pezzi sono stati scelti in un lasso temporale che va da “L'era del cinghiale bianco” del 1979 a “Torneremo ancora”, l'ultimo brano pubblicato dal cantautore siciliano nel 2019. “Correnti gravitazionali – The greatest hits” verrà pubblicato in due formati: doppio Cd Digipak e Triplo Lp Gatefold.