Francesco Sarcina, il dolore per la scomparsa di Giulia di “Dedicato a te”

La lettera si chiude così, tra qualche rimorso e la speranza di ritrovarsi un giorno: “E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia. Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio. Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana.”. Firmato semplicemente: Fra, con “amore vero ed eterno”.