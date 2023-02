Francesco Renga e Nek, due amici in musica: le loro chat, le canzoni e l’Arena

Nell’intervista #atupertu con la nostra Redazione al Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo, Francesco e Filippo hanno confermato che l’Arena è solo uno dei progetti che hanno in serbo per questo 2023. “L’entusiasmo porta anche alla costruzione di cose nuove e quindi a marzo uscirà un singolo nuovo, un inedito. Non facciamo solo amarcord, ma andiamo anche sulle cose nuove. Mi dicono di smetterla…”, ha detto Nek facendo riferimento al fatto che non poteva aggiungere altro per non spoilerare troppo.