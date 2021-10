Francesco Gabbani, un Radio Italia Live speciale per inaugurare Casa Azzurri

Dopo il grande successo a Roma in occasione degli ultimi Campionati Europei, Casa Azzurri si sposta a Milano per l'attesa semifinale di UEFA Nations League tra Italia e Spagna: l'inaugurazione è in programma tra pochissimi giorni e sarà impreziosita dal concerto di Francesco Gabbani, protagonista di un RADIO ITALIA LIVE che potrete ascoltare anche sulle frequenze di Radio Italia solomusicaitaliana.