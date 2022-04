Francesco Gabbani racconta la sua felicità nel lavoro e nella vita privata

Sicuramente, sabato 21 maggio, Gabbani farà fare “attività fisica” alle persone presenti in Piazza Duomo a Milano per RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO. Non sarà la sua prima volta: si è già esibito in questo evento (nel 2017 e nel 2019) che, secondo lui, ha un’atmosfera unica. “Non vedo l’ora, anche perché ho un ricordo incredibile di edizioni passate, alle quali ho avuto il piacere di partecipare. Mi aspetto che ci sia una grande energia, come quella che ho sempre vissuto in questo evento che è sempre… posso dirlo? Magico”, ha detto al termine della video-intervista #atupertu.