Francesco Gabbani: il nuovo singolo è Frutta malinconia

“Viviamo in uno scenario che tendenzialmente ci porta a desiderare quello che non abbiamo ed essere quello che non siamo”, ha raccontato Francesco Gabbani. “Per vivere il presente con intensità emotiva non ci resta che crogiolarci in una malinconia terapeutica, nei ricordi belli e brutti, ma che rendono vere le emozioni del momento. Citando il grande autore Gabriel García Márquez: Ciò che conta nella vita non è quello che ti succede ma quello che ricordi e come lo ricordi”, ha aggiunto.