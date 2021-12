Francesco Gabbani Day: “A 9 anni i primi show, ora lavoro a un disco sincero”

Non è la prima volta che tu scrivi per il cinema. Lo avevi già fatto...

“Sì, però avevo fatto la parte di colonna sonora strumentale. Il mio brano 'Foglie al gelo', che poi era stato inserito in 'Poveri ma ricchi', non era stato scritto per il film, ma esisteva già ed era stato scelto. Invece, è la prima volta che vivo un lavoro come 'Spazio Tempo': l'ho fatto perché la serie spiega come approcciarsi alla vita con filosofia, quindi riuscire a interpretare le nostre esistenze nel modo più giusto. È un tema che sento, ho accettato di fare questa cosa proprio su questa percezione. Ci tengo a dire anche che, per il testo, ho collaborato con Gino Pacifico, lo abbiamo scritto a quattro mani.”