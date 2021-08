Francesco Gabbani: ascolta l’anteprima del nuovo singolo “La rete”

In attesa dell’uscita del suo nuovo album, ci sono già diversi appuntamenti in calendario che riguardano Francesco Gabbani: il prossimo autunno debutterà al cinema come attore nel film “La donna per me”, mentre in primavera sarà in concerto in due importanti palasport: il 6 maggio al Forum di Assago a Milano e l’8 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono già disponibili.