Fiorella Mannoia: una mostra fotografica virtuale sull’Africa con Amref

A proposito del suo viaggio in Africa con Amref avvenuto due anni fa, Fiorella Mannoia ha dichiarato: “Attraverso la mia passione per la fotografia ho cercato di cogliere gli sguardi di un’Africa che prova a voltare pagina. In quei giorni ho conosciuto decine di ragazze straordinarie. Mi ha commosso lo sforzo che tanti uomini e capi villaggio stanno mettendo nella lotta alle mutilazioni, una pratica intollerabile, ma complessa, che va sconfitta attraverso leggi, preparazione e coinvolgimento di tutti i protagonisti della comunità. Non è solo compito delle donne, ma di tutti. Anche il nostro”. L'artista è appassionata di fotografia da diversi anni e ha persino un profilo Instagram dedicato a questo suo hobby (@fiorellamannoia_photo).