Fiorella Mannoia: il suo tour estivo si arricchisce di 4 nuove date

Di seguito il calendario aggiornato:

3 giugno - ROMA - Terme di Caracalla – EVENTO SPECIALE

15 luglio - VARESE – Giardini Estensi

16 luglio - PIACENZA – Palazzo Farnese

21 luglio - THARROS (OR) – L’Isola Dei Giganti Festival - Anfiteatro

22 luglio - THARROS (OR) – L’Isola Dei Giganti Festival - Anfiteatro NUOVA DATA

24 luglio - OSTUNI (BR) – Foro Boario

25 luglio - MOLFETTA – Banchina San Domenico

27 luglio - SAN TAMMARO (CE) – Carditello Festival – Real Sito di Carditello

3 agosto - MANIAGO (PN) – Festival In Centa – Parco Centa Dei Conti

9 agosto - CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

10 agosto - PALERMO – Teatro di Verdura

12 agosto - TINDARI (ME) – Teatro Greco

14 agosto - DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi

16 agosto- ACRI (CS)- Anfiteatro NUOVA DATA

17 agosto- MELPIGNANO (LE)- Palazzo Marchesale NUOVA DATA

23 agosto - MARINA DI PIETRASANTA (LU) – La Versiliana Festival

24 agosto- CASTIGLIONCELLO (LI)-Castiglioncello Festival- Castello Pasquini NUOVA DATA

30 agosto - MACERATA - Sferisterio

31 agosto - CATTOLICA (RN) – Arena Della Regina

5 settembre - VICENZA - Vicenza In Festival – Piazza Dei Signori

6 settembre - BRESCIA – Brescia Summer Music – Piazza Della Loggia