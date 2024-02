Fiorella Mannoia: "Solo se le parole emozionano me, emozionano anche gli altri"

I cambiamenti sono un po’ le molle per andare avanti...

Il segreto della vita è essere curiosi: quando smettiamo di essere curiosi di ciò che succede nel mondo, allora si invecchia. Questa curiosità è importante. La voglia di mettersi in gioco e di giocare a me non è mai passata. Io sono un’eterna ragazzina. E serve avere curiosità verso le nuove generazioni, non chiudersi: cerchiamo di capire, perché anche quella è una cosa sociologica, oggi c’è questo nuovo linguaggio. Se non ti poni in posizione di capire, ti chiudi. Per esempio, Geolier non lo conoscevo, lo conoscevo di nome, poi mi ci sono appassiona e ora mi piace assai! Non mi ci ero avvicinata perché pensavo fosse da giovani, credevo di non capire la sua musica e invece la capisco eccome e mi piace. Bisogna avere l’attitudine all’altro.