Fiorella Mannoia: gli ospiti del doppio concerto-evento alle Terme di Caracalla

In realtà, Fiorella ha compiuto 70 anni lo scorso 4 aprile, ma ha sempre promesso che avrebbe aspettato i due concerti-evento per festeggiare in grande stile. Al suo invito, hanno così risposto tanti colleghi e non solo: Claudio Baglioni, Giorgia, Elodie, Alessandra Amoroso, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni, Noemi, Enrico Ruggeri, Ron, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Tosca, Luca Barbarossa, Paola Turci, Danilo Rea, Frankie Hi-Nrg Mc, Amara, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Edoardo Leo.