Nei due concerti-evento, già definiti due grandi feste live, non mancheranno ospiti, colleghi e amici, per festeggiare i 70 anni di Fiorella sulle note dei suoi grandi successi, tra varie e inaspettate sorprese che faranno felici i fan. In un certo senso, poi, i festeggiamenti andranno avanti con tanti concerti estivi, che vedranno la cantante accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica in una intera tournée: “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra” partirà il 15 luglio da Varese e andrà avanti fino a settembre.