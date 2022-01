Festival 2022, Fiorello ci sarà: lo showman è arrivato a Sanremo

L’artista avrebbe partecipato anche alle prove di Checco Zalone, che si sono svolte rigorosamente a porte chiuse, quindi non è da escludere che stia preparando qualcosa anche con lui; in questo caso, dovrebbe quindi tornare sul palco anche mercoledì, nella seconda serata della kermesse, quando sarebbe in programma l’ospitata del comico. Fiorello aveva già collaborato con Checco Zalone nel 2019, quando aveva invitato al suo programma “Viva RaiPlay”.