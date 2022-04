Fedez è stato dimesso dall’ospedale: il messaggio di Chiara Ferragni

Fedez ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano. Il cantante era ricoverato da poco più di una settimana, dallo scorso 22 marzo, e aveva affrontato una lunga operazione per la rimozione di un raro tumore al pancreas. In tutto il periodo non gli è mai mancato il sostegno e l’affetto della moglie Chiara Ferragni che, sui social, gli ha dedicato un romantico messaggio.