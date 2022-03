Fedez è stato operato per un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Sta bene

All'artista è stata esportata una parte del pancreas. L’operazione è durata, in tutto, 6 ore. Ora, però, a due giorni dall’intervento, sta bene e non vede l’ora di tornare a casa dai figli, Leone e Vittoria, e dalla moglie Chiara Ferragni. “Ci vorrà un po’”, ha ammesso. “Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene Federico”, ha poi concluso nel post in cui ha mostrato la cicatrice.