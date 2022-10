Fedez e Salmo insieme nel singolo pop punk “Viola”. Dargen tra gli autori

L’artwork della copertina del singolo è realizzato dall’artista Fr3nk Zappa. I due rapper, immortalati in alto da Roberto Graziano Moro, avevano anticipato la collaborazione con un curioso video a sorpresa sui social, in cui Salmo al basso e Fedez alla chitarra elettrica, nello studio di quest’ultimo con un batterista alle loro spalle, si facevano una bella suonata punk in stile Blink-182.