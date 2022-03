Federico Rossi, esce “Ti Penso Spesso”. B3N: “Finalmente mi dedichi una canzone”

Federico Rossi si è rifatto il look per l’arrivo di una nuova canzone. Si intitola “Ti penso spesso” e uscirà venerdì 25 marzo. Il cantante, che ha iniziato la sua carriera da solista un anno fa dopo la fine del sodalizio artistico del duo Benji & Fede, ha fatto uno spoiler sulle sue pagine social. Ovviamente potrete ascoltare la canzone per intero su Radio Italia solomusicaitaliana. Alla notizia, il suo ex partner in musica Benjamin Mascolo non ha resistito e ha commentato sotto al post di Federico, facendo fare ai fan un tuffo nel passato.