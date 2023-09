Sulla pagina Instagram di Cesare Cremonini si spiega che “Fantasie” è “frutto di una lunga storia di sinergie. Un sodalizio iniziato più di dieci anni fa, divenuto una grande amicizia e partito proprio da Cesare, primo ad accorgersi del talento dell’artista e dell’autore che oggi è una delle firme più interessanti e ricercate della discografia”. Tropico ha aggiunto che si tratta della prima canzone che scrive da zero insieme a Cesare Cremonini per un progetto suo e ha confermato l’importanza del rapporto e dell’intesa che lo lega all’amico: “Posso proprio dire che la musica mi ha regalato un fratello vero. Insieme ragioniamo come fossimo una band, da quando ci siamo incontrati”.