FantaSanremo 2023, Mr.Rain in testa dopo la prima serata: la classifica

Il team del FantaSanremo ha seguito con attenzione la serata inaugurale, per non lasciarsi sfuggire nemmeno un dettaglio, dal Palafiori di Sanremo che è stato trasformato per l’occasione nel Bar da Papalina in cui pochi anni fa è nata l’idea del gioco. Tra bonus e malus, dei 14 Big che si sono già esibiti all’Ariston, è stato Mr.Rain a collezionare più punti, ben 65 così suddivisi: 15 per il bonus perfomer, vista la partecipazione di un coro di bambini; 10 per essersi goduto il momento, cantando almeno parte della canzone in gara sulla scalinata; 10 per aver suonato uno strumento, in questo caso un pianoforte; 10 per l’abbraccio ad Amadeus dopo l’esibizione; 10 per aver annunciato nella settimana del Festival le date del prossimo tour; 5 per essere stato presentato dal co-conduttore; 5 per l'outfit luminoso; 5 per il ringraziamento dopo l'esibizione. C’è però anche un malus di -5 punti per essersi seduto sulle scale.