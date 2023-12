Fabrizio Moro torna al cinema con il film "Martedì e venerdì"

Fabrizio Moro, in un post su Instagram, ha ringraziato tutti gli addetti ai lavori, da De Leonardis "per aver viaggiato con me in questa ennesima sfida", a Edoardo Pesce che veste i panni del protagonista, dal resto del cast, a tutta la fantastica e instancabile troupe. "Ripenso a tutto quello che abbiamo fatto e passato insieme, in questi mesi di lavoro e mi viene voglia di non mollare… MAI", ha concluso Moro.