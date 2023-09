Fabrizio Moro si trova all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia per i Ciak d'Oro 2022, vinti con il suo primo film da regista, Ghiaccio. Con la pellicola, scritta e diretta con Alessio De Leonardis, il cantautore ha ottenuto il premio per il Miglior Esordio alla Regia e quello per la Miglior Canzone. Il brano in questione è Sei tu ed è presente nel lungometraggio. Con questo brano, l'artista ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2022.