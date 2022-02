Fabrizio Moro: “Sanremo? Non lo guardo. Ermal Meta? Ha lui il Leone d'oro”

Due giorni dopo la fine della kermesse esce il tuo primo film "Ghiaccio"

Non mi faccio mancare nulla per far salire la pressione. Sono stati due anni, una parentesi di tempo molto ampia, purtroppo in questo caso, c'è stato molto tempo per la scrittura. Quindi ho scritto molte cose. Come sempre dico, il musicista è il mio secondo lavoro, il primo è scrivere: ho tanti film, libri e brani da parte. Ho realizzato questo film con Alessio De Leonardis: uscirà al cinema il 7, 8 e 9 febbraio. Mi piacciono le sfide, l'importante è non annoiarsi. Ci ho messo dentro tutta la vita e l'amore che avevo dentro. Faccio a me stesso e a tutti l'augurio che questo Festival possa segnare una linea definitiva per questo periodo di m... E che da qui si possa ricominciare a suonare senza limitazioni né pause: ne abbiamo bisogno, è la cosa che ci manca di più