Emma: “Sanremo? 7 giorni da single stirando e omaggiando la queen Britney”

E perché per le cover hai scelto "Baby one more time" di Britney Spears?

Sono una sua grande fan, volevo rendere un grande omaggio al pop, spesso bistrattato, quando invece è una cosa molto seria. Lei è un'icona che ha aperto la strada ai ragazzi come noi: il mio è un tributo alla queen. C'è una coerenza con un modo di comunicare, quello da sempre usato dalle star più iconiche. Gli artisti pop hanno sempre avuto il coraggio di dire le cose come stanno, anche in ambito LGBT