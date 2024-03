A meno di due mesi dall’Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, il regolamento è stato modificato: Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo con La Noia, canterà dal vivo due volte e non una, come accadeva fino alla scorsa edizione. Si esibirà, quindi, giovedì 9 maggio e sabato 11 maggio, per la finale. Venerdì 10 maggio si riposerà, invece.