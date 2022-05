Eurovision: i nuovi ascolti, il duetto Pausini-Mika e l’eliminazione di Achille Lauro

Tra i momenti più emozionanti dell’ultimo appuntamento con la manifestazione, in scena al Pala Olimpico di Torino, c’è il duetto tra Mika e Laura Pausini: i due artisti si sono lanciati in un emozionante medley per la pace interpretando “Fragile” di Sting e “People have the power” di Patti Smith. “Il messaggio che volevamo portare sul palco è un messaggio di pace, che speriamo possa raggiungere tutti gli angoli del mondo”, ha scritto Laura sui social. Ad aprire la serata, invece, è stato l’altro conduttore dell’Eurovision di Torino, Alessandro Cattelan, nell’inedita e ironica veste di ballerino.