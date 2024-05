Nel corso della serata, per Angelina è arrivato anche un messaggio di sostegno da parte di Laura Pausini, che nel 2022 è stata conduttrice dell’Eurovision Song Contest a Torino: “Quello che hai fatto è straordinario. In un solo anno da Amici a Sanremo e ora all’Eurovision… alla tua età! Sai da sempre che non vedo l’ora di averti al mio fianco come voce femminile nel mondo e ci stai già riuscendo! Bravissima... Stai lavorando tantissimo (molto di più di ciò che la gente vede e io lo so bene) ma continua così perché davanti a te ti aspettano tante emozioni e soddisfazioni! Sei una voce grande! Un talento! E io sarò li sempre a tifare per te”, ha scritto la cantante commentando l’esibizione di Angelina Mango sul profilo ufficiale dell’Eurovision Song Contest.