Eros Ramazzotti: superati i 100mila biglietti per i concerti in USA e Canada

Prosegue a colpi di sold-out il successo del “Battito Infinito World Tour” di Eros Ramazzotti: negli Stati Uniti e in Canada sono già stati venduti 100mila biglietti. La tournée ha già riunito decine di migliaia di fan tra Los Angeles, Houston e Miami, dove sabato sera si sono raggiunte le 12mila presenze. Questa sera (martedì 8 novembre) invece l’artista si esibisce a Chicago, per poi spostarsi a New York il 10 novembre, ad Atlantic City il 12 e a Boston il 14. Eros sta raccontando l’emozione di questi live sui suoi social.