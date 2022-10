Eros Ramazzotti, nonno in tour che fa karate: l’augurio per il nipotino in arrivo

Il tour Mondiale di Eros Ramazzotti comprenderà almeno 70 tappe in giro per il mondo, ma l’artista ci ha svelato di avere alcuni posti del cuore dove torna sempre volentieri: “Quando vado al Sud trovo sempre un’accoglienza pazzesca, non sento più neanche la mia voce. Il Sud, soprattutto dell’Italia, è molto caloroso ed è accoglientissimo”. E c’è anche un posto dove Eros non torna da tempo, con un pubblico che vorrebbe ritrovare: “Mi piacerebbe andare in Giappone perché ci sono stato negli Anni ‘80 per tanto tempo, tipo un mese quando ero ragazzino, e non ci sono più tornato per cui, se dovessi scegliere un Paese dove andare a fare concerti, mi piacerebbe (anche in piccoli posti) il Giappone”.