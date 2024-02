Eros Ramazzotti: il papà Rodolfo è morto

Anche Aurora Ramazzotti ha salutato per l’ultima volta il nonno in una Storia di Instagram. Ha postato uno scatto di lei bimba mentre riceve un bacio sulla guancia da quello che chiamava “nonno R”. “Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia. Sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R, non eravamo pronti a salutarti”, ha scritto raccontando così che suo nonno ha conosciuto suo figlio Cesare.